DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da konuştu - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da konuştu

12.10.2020 11:19

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "İnsanların güveneceği ve gerçekten ülkenin geleceğinin emanet edilebileceği bir alternatif oluşturmak için yola çıktık." dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "İnsanların güveneceği ve gerçekten ülkenin geleceğinin emanet edilebileceği bir alternatif oluşturmak için yola çıktık." dedi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki programının ardından Van'a gelen Ali Babacan, Kahvaltıcılar Sokağı'nda kahvaltı yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Turizm ve hayvancılık sektörlerinde önemli merkezlerden olan Van'ın henüz kullanılmamış sanayi potansiyelinin de bulunduğunu belirten Babacan, bunların değerlendirilmesiyle refah seviyesinin yükseleceğini aktardı.

Ülkenin güven ve istikrara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Babacan, işsizlik, hayat pahalılığı ve gelir dağılımındaki bozuklukların ciddi sorunlar olduğunu kaydetti.

Babacan, şöyle devam etti:

"Bunların düzelmesi ve refah seviyesinin artması için Van'a daha çok yatırımın gelmesi gerekiyor. Hem kamu hem de özel sektör yatırımlarının buraya yapılması lazım. Türkiye genelinde özel sektör yatırımı olmuyor maalesef. Güven ortamı olmadığı ve ekonomide belirsizlikler hat safhada olduğu için yatırımcılar yatırım yapmaktan çekiniyorlar. Yatırımcı yatırım yapmayınca iş sahası açılmıyor. Mevcut işsizler iş bulamıyor. Üstelik her sene iş gücüne katılan gençlerimiz de iş bulmakta güçlük çekiyor. Dolayısıyla işsizlik rakamları hızlıca artıyor. Bunun için yeni bir siyasi hareket başlattık. İnsanların güveneceği ve gerçekten ülkenin geleceğinin emanet edilebileceği bir alternatif oluşturmak için yola çıktık."

Türkiye'yi anlayan, bilen bir siyasi hareket olduklarını dile getiren Babacan, "Teşkilatımız hızla gelişiyor. Her konuda yetkin arkadaşlarımız var. Politikalar olarak hazırız. Teşkilatlarımızla seçime girme yeterliliği kazandığımız anda önümüzdeki dönemde Türkiye'nin muhtemelen yapacağı bir erken seçime en kısa zamanda hazır olmak istiyoruz. Haziran 2023'e kadar sistemin dayanmasını açıkça zor görüyoruz. Problemeler büyük olsa da Türkiye'nin hızlı ayağa kalkma potansiyeli var." diye konuştu.

Babacan, esnaf ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da konuştu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da konuştu

Ali Babacan, İşsizlik, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da konuştu - Son Dakika

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