DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yem fiyatlarını görünce biz - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşiyle birlikte ata binerken çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı "Benzin fiyatlarını görünce biz" paylaşımının ardından, bu kez eşiyle birlikte yürürken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Babacan, paylaşımına, at yemi fiyatlarını kastederek "Yem fiyatlarını görünce biz" notunu düştü.

"BENZİN FİYATLARINI GÖRÜNCE SİZ"

Ali Babacan, sosyal medya hesabında, 30 Ocak'ta eşi Ülkü Zeynep Babacan'la birlikte ata binerken çekilmiş bir fotoğraflarını yayınlamıştı. Babacan, bu paylaşımında "Benzin fiyatlarını görünce siz" demişti.

Babacan, sosyal medya hesabında bugün de eşi Ülkü Zeynep Babacan'la sahilde yürürken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Babacan, bugünkü paylaşımına da at yemi fiyatlarını kastederek "Yem fiyatlarını görünce biz" notunu düştü.