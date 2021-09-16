DEVA Partisi Genel Sekreteri Yılmaz Bilecik'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Sekreteri Medeni Yılmaz, Bilecik'te bir dizi ziyaretlerde bulundu.

DEVA Partisi İl Başkanlığı, kentteki bazı sivil toplum kuruluşları ve esnafı ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, genel merkez teşkilatı adına Bilecik'i ziyarete geldiklerini söyledi.

Teşkilat görevlileriyle şehrin ve partinin durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Yılmaz, bütün illerde parti olarak toplumun sıkıntılarını yerinde görmek istediklerini kaydetti.

İttifakların seçim ittifakı olarak gündemlerinde bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Bir önceki seçimde bir yasa çıkarılmak suretiyle siyasi partiler ittifak yaparak seçime birlikte girdiler. 2 tane ittifak vardı. Seçime bu şekilde girdiler. Bu ittifaklar sadece seçim süreciyle sınırlı olan ittifaklardır. Biliyorsunuz, yasa da o şekilde çıktı. Fakat bu birliktelikleri özellikle iktidar kanadında protokolü olmayan bir koalisyona dönüştü. Cumhur İttifakının siyasi partileri, ülkeyi hep birlikte bir protokol temeline dayanmadan birlikte yönetiyorlar. Millet İttifakına mensup siyasi partiler de bir iş birliği, güç birliği yapma noktasında irade beyanında bulundular diyebiliriz." diye konuştu.

1,5 yıl önce kurulan bir siyasi parti olduklarını dile getiren Yılmaz, "Henüz bir seçim kararı alınmamışken şu anda bir ittifaktan söz etmemiz çok doğru değil. Malumunuz şu anda teşkilatlanma çalışmalarını yapıyoruz. Kendi özgün kimliğimizle halkımızla buluşup kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Şu anda bulunduğumuz safha budur. Seçim süreci başladığı zaman seçim kararı alındığı zaman ittifaklar yeniden gündeme gelecektir. O gün geldiğinde biz siyasi parti olarak yetkili kurullarımızla, genel başkanımızın beyan ettiği gibi bir araya gelip bu konuda değerlendirmemizi yapacağız. Kararımızı vereceğiz, ona göre de yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.