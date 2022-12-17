DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, Kağıthane teşkilatının esnaf ziyareti sırasında bir şahıs tarafından iki parti üyesine bıçaklı ve yumruklu saldırı olduğunu duyurdu. Hastanede yaralı partilileri ziyaret eden Erol, olayın emniyete intikal ettiğini belirtti.
Erol Twitter hesabındaki paylaşımlarında şunları söyledi: "Kağıthane ilçe teşkilatımız esnaf ziyareti yaptığı sırada, motorlu bir şahıs tarafından teşkilatımıza bir saldırı gerçekleşmiştir. Önce yumrukla ardından da bıçakla saldıran şahıs, gençlik teşkilatımızdan Talha Şahbaz ve Hasan Ünver'in yaralanmasına sebep olmuştur.
Teşkilat mensuplarımızın tedavisi devam etmektedir. Olay emniyet güçlerine bildirilmiştir. Teşkilatımıza geçmiş olsun diyorum. Sürecin takipçisi olacağız.
Kağıthane ilçe teşkilatımıza yapılan saldırı sonucu yaralanan gençlerimizi ziyaret ettim. Durumlarının iyi olması sevindirici. Şiddet kullanarak vazgeçirebileceklerini sananlar, yanıldıklarını anlayacaklar. Bizler doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz!"
Son Dakika › Güncel › DEVA Partililere esnaf ziyaretinde bıçaklı saldırı! 2 kişi yaralandı - Son Dakika