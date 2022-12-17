DEVA Partililere esnaf ziyaretinde bıçaklı saldırı! 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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DEVA Partililere esnaf ziyaretinde bıçaklı saldırı! 2 kişi yaralandı

17.12.2022 23:46
DEVA Partililere esnaf ziyaretinde bıçaklı saldırı! 2 kişi yaralandı

Esnaf ziyareti gerçekleştiren DEVA Partisi Kağıthane İlçe Teşkilatı'ndan iki üyeye bir kişi yumrukla ve bıçakla saldırdı. Yaralıları hastanede ziyaret eden DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddet kullanarak vazgeçirebileceklerini sananlar, yanıldıklarını anlayacaklar. Bizler doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, Kağıthane teşkilatının esnaf ziyareti sırasında bir şahıs tarafından iki parti üyesine bıçaklı ve yumruklu saldırı olduğunu duyurdu. Hastanede yaralı partilileri ziyaret eden Erol, olayın emniyete intikal ettiğini belirtti.

ÖNCE YUMRUKLA, SONRA BIÇAKLA SALDIRDI

Erol Twitter hesabındaki paylaşımlarında şunları söyledi: "Kağıthane ilçe teşkilatımız esnaf ziyareti yaptığı sırada, motorlu bir şahıs tarafından teşkilatımıza bir saldırı gerçekleşmiştir. Önce yumrukla ardından da bıçakla saldıran şahıs, gençlik teşkilatımızdan Talha Şahbaz ve Hasan Ünver'in yaralanmasına sebep olmuştur.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Teşkilat mensuplarımızın tedavisi devam etmektedir. Olay emniyet güçlerine bildirilmiştir. Teşkilatımıza geçmiş olsun diyorum. Sürecin takipçisi olacağız.

"DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kağıthane ilçe teşkilatımıza yapılan saldırı sonucu yaralanan gençlerimizi ziyaret ettim. Durumlarının iyi olması sevindirici. Şiddet kullanarak vazgeçirebileceklerini sananlar, yanıldıklarını anlayacaklar. Bizler doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz!"

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel DEVA Partililere esnaf ziyaretinde bıçaklı saldırı! 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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