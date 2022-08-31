Mustafa Yeneroğlu'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a: "İçişleri Bakanı'nın 16 Ay Önce Bulunduğunu İddia Ettiği Suç Duyurusu Hakkında Herhangi Bir Adli İşlem... - Son Dakika
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Mustafa Yeneroğlu'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a: "İçişleri Bakanı'nın 16 Ay Önce Bulunduğunu İddia Ettiği Suç Duyurusu Hakkında Herhangi Bir Adli İşlem...

31.08.2022 13:56
Mustafa Yeneroğlu'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a: "İçişleri Bakanı'nın 16 Ay Önce Bulunduğunu İddia Ettiği Suç Duyurusu Hakkında Herhangi Bir Adli İşlem...

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Sedat Peker’in kendisi hakkındaki iddiaları üzerine Mayıs 2021’de suç duyurusunda bulunduğunu anımsatarak; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Suç duyurusu üzerinden 16 ay gibi bir süre geçmekle başvuru hakkında herhangi bir adli işlem yapılmış mıdır? Adli işlem yapıldıysa soruşturma hangi aşamadadır” diye sordu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'in kendisi hakkındaki iddiaları üzerine Mayıs 2021'de suç duyurusunda bulunduğunu anımsatarak; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "Suç duyurusu üzerinden 16 ay gibi bir süre geçmekle başvuru hakkında herhangi bir adli işlem yapılmış mıdır? Adli işlem yapıldıysa soruşturma hangi aşamadadır" diye sordu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, Adalet Bakanı Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Konuyla ilgili olarak DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında; SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçışında etkili olduğu, Aleyna Çakır cinayetinde fail Ümit Can Uygun'un cezadan kurtulabilmesi için Adli Tıp raporunun Süleyman Soylu'nun talebi doğrultusunda hazırlandığı, Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun da Nevzat Kaya'yı Bataklık Dosyası'ndan çıkarmak için 5 milyon dolar istediği, bununla birlikte uyuşturucu ticaretinin de önünü açtığı gibi iddialarda bulunmuştu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bahsi geçen iddiaları reddederek, kendisini aklamak üzere hakkındaki bu iddiaların araştırılması için savcılığa başvurduğunu hatırlatarak bu başvurunun akıbetini Adalet Bakanı'na sordu. Yeneroğlu, Soylu'nun gerçekten hakkındaki iddiaların araştırılması için bir başvurusunun olup olmadığı konusunda şüphelerin olduğunu ve eğer böyle bir başvuru yapmışsa aradan geçen 16 aya rağmen gerekli soruşturmaları yürütmeyen savcıların görevi ihmal etmiş olacağını vurguladı."

Yeneroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a şu soruları yöneltti:

-İçişleri Bakanı'nın yaptığını iddia ettiği suç duyurusu üzerinden 16 ay gibi bir süre geçmekle başvuru hakkında herhangi bir adli işlem yapılmış mıdır?

-Adli işlem yapıldıysa soruşturma hangi aşamadadır?

-Eğer yapılmadıysa bu kadar uzun bir süre geçmesine karşın bu çok ciddi iddialar neden soruşturulmamaktadır? Savcılık tarafından, İçişleri Bakanı'nın suç duyurusunun gereği yerine getirilmiyorsa görevini ihmal eden savcılar hakkında HSK harekete geçecek midir?

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylık 10.000 ABD doları alan milletvekilinin kim olduğu konusunda Cumhuriyet Savcılığına gerçekten herhangi bir bilgi vermiş midir?

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Kaynak: ANKA

Mustafa Yeneroğlu, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Yeneroğlu'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a: 'İçişleri Bakanı'nın 16 Ay Önce Bulunduğunu İddia Ettiği Suç Duyurusu Hakkında Herhangi Bir Adli İşlem... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Yeneroğlu'dan Adalet Bakanı Bozdağ'a: "İçişleri Bakanı'nın 16 Ay Önce Bulunduğunu İddia Ettiği Suç Duyurusu Hakkında Herhangi Bir Adli İşlem... - Son Dakika
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