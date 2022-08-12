DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi - Son Dakika
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DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi

12.08.2022 17:02
DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi

DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Mustafa Burak Demirer ile yanındaki bir kişi çay ocağı önünde otururken başka bir grupla tartışma yaşadı. Demirer ve yanındaki kişi kavgada aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Saat 00.30 sıralarında İmaret Mahallesi'nde meydana gelen olayda DEVA Partisi İl Başkanı Mustafa Burak Demirer ve yanındaki Hüseyin Ölger, çay ocağı önünde otururken başka bir grupla aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

BAŞKAN VE YANINDAKİ DARP EDİLDİ

Kavgada Demirer ve Ölger, aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demirer ve Ölger tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Burak Demirer, Deva Partisi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi - Son Dakika
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