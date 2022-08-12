DEVA Partisi Karaman İl Başkanı kimliği belirsiz kişilerce darp edildi

Saat 00.30 sıralarında İmaret Mahallesi'nde meydana gelen olayda DEVA Partisi İl Başkanı Mustafa Burak Demirer ve yanındaki Hüseyin Ölger, çay ocağı önünde otururken başka bir grupla aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

BAŞKAN VE YANINDAKİ DARP EDİLDİ

Kavgada Demirer ve Ölger, aldıkları tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demirer ve Ölger tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.