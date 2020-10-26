DEVA Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığı'na Hayrettin Karacaer seçildi - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Karamürsel İlçe Başkanlığı'na Hayrettin Karacaer seçildi.
Partinin ilçe binasında yapılan Karamürsel 1. Olağan Kongresi'nde tek liste yer aldı.
Kongrede 23 delegenin tamamının oyunu alan Hayrettin Karacaer başkan olurken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
"İzzet Harun Ok, Serkan Varup, Samet Tetik, Özge İmamoğlu, Nihal Sönmez, Ecem Genç, Aysun Harmancı, Hamza Karadeniz, Kayhan Serbest, Gökhan Onay, Cengizhan Kara, Hasan Aytin, Cemil Tosun, Ali Eş."
- Kaynak: AA
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