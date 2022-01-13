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DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı - Son Dakika

DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı

13.01.2022 16:28
DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı

FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, toplantı için geldiği Antalya'da konakladığı otelde gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, toplantı için geldiği Antalya'da konakladığı otelde gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı hakkında gözaltı kararı verildi. Mustafa Günaydı'nın, toplantı amacıyla Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki otele geldiği belirlendi. Operasyon düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günaydı'yı gözaltına aldı. Kastamonu'dan gelen jandarma ekiplerine teslim edilen Günaydı, kente götürüldü.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Mustafa Günaydı, Deva Partisi, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Günaydı'ya FETÖ'den gözaltı - Son Dakika
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