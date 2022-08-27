DEVA Partisi Mardin İl Başkanlığından istifa açıklaması - Son Dakika
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DEVA Partisi Mardin İl Başkanlığından istifa açıklaması

27.08.2022 22:40
DEVA Partisi Mardin İl Başkanlığından istifa açıklaması

DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Mesut Aydoğan, ilçe başkanları ve il yöneticilerinin istifa edeceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

DEVA Partisi Mardin İl Başkanı Mesut Aydoğan, ilçe başkanları ve il yöneticilerinin istifa edeceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında partilerinin il teşkilatında ve ilçe başkanlarından istifalar olacağı yönünde haber yapılması üzerine açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.

Parti tüzük ve programına uygun davranmayan bazı il yönetim kurulu üyeleriyle yollarını 23 Temmuz 2022'de genel merkezin oluru ile ayırdıklarını kaydeden Aydoğan, "Daha önce partimizle yolları ayrılmış bazı eski yol arkadaşlarımızın bugün istifa algısı yaratmaya çalışması ve bunu kopyala yapıştır mesajlarla paylaşmaları partimize bir itibar suikastıdır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEVA Partisi Mardin İl Başkanlığından istifa açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Mardin İl Başkanlığından istifa açıklaması - Son Dakika
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