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DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi - Son Dakika

DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi

19.09.2021 18:23
DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi, System.String[]

Demokrasi ve Atılım Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Tuna Türkyar ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa etti. Türkyar istifa açıklamasında, önceki il başkanının istifası sonrası belirsizlik oluştuğu ve genel merkezden gerekli ilgili görmediklerini ifade etti.

DEVA Partisi Kayseri Melikgazi ilçe başkanı Tuna Türkyar ve yönetimi görevlerini bıraktı. Türkyar, yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki il başkanının istifası sonrası belirsizlik oluştuğunu, problemi genel merkezle paylaşmalarına rağmen gerekli ilgiyi göremediklerini belirtti.

"OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN PARTİ MENFAATLERİNİ KORUDUK"

Yaşanan olumsuzluklara rağmen parti menfaatlerini korumaya çalıştıklarını aktaran Türkyar, "Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile kurucu heyet üyeliğinden ve parti üyeliğinden onurlu bir şekilde istifa etmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi

Deva Partisi, Melikgazi, İstifa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi - Son Dakika
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