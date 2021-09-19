DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi - Son Dakika

DEVA Partisi Kayseri Melikgazi ilçe başkanı Tuna Türkyar ve yönetimi görevlerini bıraktı. Türkyar, yaptığı yazılı açıklamada, bir önceki il başkanının istifası sonrası belirsizlik oluştuğunu, problemi genel merkezle paylaşmalarına rağmen gerekli ilgiyi göremediklerini belirtti.

"OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN PARTİ MENFAATLERİNİ KORUDUK"

Yaşanan olumsuzluklara rağmen parti menfaatlerini korumaya çalıştıklarını aktaran Türkyar, "Melikgazi İlçe Teşkilatı olarak tüm yönetim kurulu üyelerimiz ile kurucu heyet üyeliğinden ve parti üyeliğinden onurlu bir şekilde istifa etmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.