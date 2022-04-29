Deva Partisi'nde 'Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı' Kuruldu - Son Dakika
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Deva Partisi'nde 'Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı' Kuruldu

29.04.2022 11:16
Deva Partisi'nde 'Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı' Kuruldu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Merkez Başkanlık Kurulu’na 'Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı' da eklendi. Önceki dönemde Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Candan Karlıtekin, Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı oldu. Ayrıca Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanlığı 'Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanlığı' olarak, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı da 'Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanlığı' şeklinde yeniden düzenlendi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Merkez Başkanlık Kurulu'na 'Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı' da eklendi. Önceki dönemde Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Candan Karlıtekin, Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı oldu. Ayrıca Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanlığı 'Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanlığı' olarak, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı da 'Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanlığı' şeklinde yeniden düzenlendi.

DEVA Partisi'nde Genel Merkez Başkanlık Kurulu'nda düzenleme yapılarak Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı kuruldu. Başkanlığına da Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Candan Karlıtekin getirildi. Karlıtekin'den boşalan Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı'na ise Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden Cem Avşar atandı.

MEVCUT BAŞKANLIKLAR YENİNDEN DÜZENLENDİ

Ayrıca mevcut Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Münevver Helün Fırat'ın sorumluluk alanları genişletildi.

Buna göre Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanlığı 'Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanlığı' olarak, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı da 'Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanlığı' şeklinde yeniden düzenlendi.

DEVA Partisi'nin yeni yapılanmasındaki değişiklikler şöyle:

Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar

Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı Burak Dalgın

Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Münevver Helün Fırat

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Deva Partisi'nde 'Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı' Kuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deva Partisi'nde 'Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı' Kuruldu - Son Dakika
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