DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestosuna katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için 'Terör örgütlerinin soytarısıdır' sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Canan Kaftancıoğlu hakkında, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır" gibi açıklamalarda bulundu.

"DERDİ HUKUK DEĞİL"

Soylu'nun bu açıklamalarına DEVA Partisi'nden tepki geldi. Süleyman Soylu'nun "açıkça suç işlediğini" söyleyen İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, "Canan Kaftancıoğlu'nu seversiniz veya sevmezsiniz ama bu kişi yürüttüğü linç kampanyası ile açıkça suç işliyor. Derdi hukuk değil. Maksadı ülkeyi daha fazla kutuplaştırmak ve artırılan olası gerilimlerin neticesinde karışıklık oluşturup 'meşru zeminde' toplumu terörize etmek" dedi.

Yeneroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Terörle mücadele söyleminin arkasında da zımni bir hoşnutluk var. Çünkü ne kadar çok 'terörist' varsa ve bu 'teröristler' ne kadar çok görünürse, iktidarlarını o kadar uzun süre ayakta tutacaklarını düşünüyorlar. Millete ödettikleri bedeller onları rahatsız etmiyor, hatta çok faydalı çünkü bu şekilde inandırıcılıklarını artırıyorlar. Belli kişileri özel olarak seçmeleri de tesadüf değil, algıyla toplum nezdinde kriminalize edip ötekileştirebildikleri kişiler onların en değerli sermayeleri"