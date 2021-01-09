DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor - Son Dakika

DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor

09.01.2021 21:44

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Bakan Süleyman Soylu'nun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır" açıklamasına tepki gösterdi. Yeneroğlu "Açıkça suç işliyor. Derdi hukuk değil" dedi.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestosuna katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için 'Terör örgütlerinin soytarısıdır' sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Canan Kaftancıoğlu hakkında, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır" gibi açıklamalarda bulundu.

"DERDİ HUKUK DEĞİL"

Soylu'nun bu açıklamalarına DEVA Partisi'nden tepki geldi. Süleyman Soylu'nun "açıkça suç işlediğini" söyleyen İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, "Canan Kaftancıoğlu'nu seversiniz veya sevmezsiniz ama bu kişi yürüttüğü linç kampanyası ile açıkça suç işliyor. Derdi hukuk değil. Maksadı ülkeyi daha fazla kutuplaştırmak ve artırılan olası gerilimlerin neticesinde karışıklık oluşturup 'meşru zeminde' toplumu terörize etmek" dedi.

Yeneroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Terörle mücadele söyleminin arkasında da zımni bir hoşnutluk var. Çünkü ne kadar çok 'terörist' varsa ve bu 'teröristler' ne kadar çok görünürse, iktidarlarını o kadar uzun süre ayakta tutacaklarını düşünüyorlar. Millete ödettikleri bedeller onları rahatsız etmiyor, hatta çok faydalı çünkü bu şekilde inandırıcılıklarını artırıyorlar. Belli kişileri özel olarak seçmeleri de tesadüf değil, algıyla toplum nezdinde kriminalize edip ötekileştirebildikleri kişiler onların en değerli sermayeleri"

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından bir grup öğrenci ve öğretim üyesi rektörlük binası önünde eylem düzenledi. İlerleyen süreçte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eylemlere katılan isimler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemlerle ilgili, "Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda eylemlere katılan Kaftancıoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Süleyman Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no'lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C'li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır"

DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor
DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor

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Son Dakika Ekonomi DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor - Son Dakika Ekonomi


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