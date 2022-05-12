Deva Partisi'nden Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: "Siyasi Görüşü ve Parti Faaliyetlerinden Dolayı Baskı Görmesi Kabul Edilemez"" - Son Dakika
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Deva Partisi'nden Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: "Siyasi Görüşü ve Parti Faaliyetlerinden Dolayı Baskı Görmesi Kabul Edilemez""

12.05.2022 18:36
Deva Partisi'nden Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: "Siyasi Görüşü ve Parti Faaliyetlerinden Dolayı Baskı Görmesi Kabul Edilemez""

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kararına tepki göstererek, “Siyasi görüş ve parti faaliyetlerinden dolayı baskı görmesi ve haksızlığa uğraması kabul edilemez. Çare tam demokrasi. Çare katıksız hukuk devleti”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kararına tepki göstererek,  "Siyasi görüş ve parti faaliyetlerinden dolayı baskı görmesi ve haksızlığa uğraması kabul edilemez. Çare tam demokrasi. Çare katıksız hukuk devleti"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki siyasi yasak ve mahkumiyet kararını onamasını eleştirdi. Şahin, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Gücü elinde bulunduranların hukuku sopa olarak kullanmalarına karşıyız. Canan Kaftancıoğlu'nun, siyasi görüş ve parti faaliyetlerinden dolayı baskı görmesi ve haksızlığa uğraması kabul edilemez. Çare tam demokrasi. Çare katıksız hukuk devleti."

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Deva Partisi'nden Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: 'Siyasi Görüşü ve Parti Faaliyetlerinden Dolayı Baskı Görmesi Kabul Edilemez'' - Son Dakika


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