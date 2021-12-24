DEVA Partisi Niksar İlçe Başkanlığına Balcı getirildi - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Niksar İlçe Başkanlığına Mehmet Balcı getirildi.

Ankara'da partinin genel merkezine giden Balcı'ya Niksar İlçe Başkanlığı görevi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından verildi. Yetki belgesini alan Balcı, Niksar İlçe Başkanı oldu.

Balcı, Niksar özelinde Tokat ve ülkeye hizmet etmek için görevi kabul ettiğini söyledi.

Ekonomi alanında yıllarca ülkesine etmiş Ali Babacan ile aynı davayı yürütmek için bu yola çıktığını dile getiren Balcı, Türkiye'ye deva olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Balcı, partisinin Niksar'a, Tokat'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.