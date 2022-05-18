DEVA Partisi'nin ittifak modeli netleşti: Hükümet yıl sonuna doğru seçime gidecek - Son Dakika
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DEVA Partisi'nin ittifak modeli netleşti: Hükümet yıl sonuna doğru seçime gidecek

18.05.2022 11:38
DEVA Partisi'nin ittifak modeli netleşti: Hükümet yıl sonuna doğru seçime gidecek

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, partisinin ittifak planları hakkında konuştu. Şahin, seçime kendi listeleriyle girme konusunda kararlı olduklarını belirterek iktidarın bu yıl sonuna doğru erken seçime gideceğini öne sürdü.

Karar gazetesinde yer alan habere göre,DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Partimiz önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." demişti. Alınan kararın ardından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, partinin ittifak planlarına ilişkin Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya açıklamalarda bulundu.

"BİZ SEÇİME KENDİ LİSTEMİZLE GİRME KONUSUNDA KARARLIYIZ"

"Milletvekili Seçimi Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası'nın getirdiği zorunluluk gereği bir parti kendi kimliği ile seçime giriyorsa 41 yerde, yani illerin yarısından fazlasında kendi listesinden aday göstermek zorunluluğunda" olduğunu ifade eden Sarıkaya, Şahin'e "40 yer için de bu söz konusu olacak mı?" diye sordu.

Şahin ise "Biz seçime kendi listemizle girme konusunda kararlıyız. Bugün için parti kurullarımızın aldığı karar bu yönde. Ancak büyük olasılıkla bu yıl sonuna doğru hükümet erken seçime gidecek. Çünkü amacı sandık kurullarıydı. Onu da oluşturduğu için seçime erken gidecek gibi görünüyor. İttifak halinde seçime girmek mümkün hale gelecek" yanıtını verdi.

"TEK KARARIMIZ SEÇİME KENDİ KİMLİĞİMİZLE KATILMAK"

Öte yandan seçimin yeni kanun düzenlemesi ile zamanında yapılması durumunda 41 yer dışında kalan illerde ortak listenin söz konusu olup olamayacağına ise Şahin şöyle yanıt verdi,"Bu konuda parti organlarımızın bir kararı yok. Eğer artık oyların heba olmamasını sağlayacaksa ittifak modellerine açık olduğumuzu zaten baştan beri söylüyoruz. Bakarsınız bazı yerlerde SP bizim listemizden, bakarsınız diğer yerde biz SP'nin listesinden gireriz. Hangi sırayla olacağının önceden belirlenmesi gerekiyor. Ancak bugün için bir yol haritamız yok. Tek kararımız seçime kendi kimliğimizle katılmak."

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