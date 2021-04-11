DEVA Partisi'nin Nusaybin ilçe kongresi yapıldı - Son Dakika

DEVA Partisi Nusaybin İlçe Teşkilatı 1. Olağan Kongresi yapıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, divan kurulu üyelerinin belirlenmesinin ardından yapılan seçimde kurucu ilçe başkanı Mehmet Yıldırım tek liste ile yeniden başkan seçildi.

Kongreye, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Mardin İl Başkanı Mesut Aydoğan ve parti yöneticileri katıldı.

Kongrede konuşma yapan Yeneroğlu, partilerinin hedeflerini anlattı.

Yeneroğlu, ilçede esnaf ziyaretlerinde de bulunarak ilçe teşkilat binasının açılışını gerçekleştirdi.