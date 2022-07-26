Deva Partisi'nin Üçüncü Mitingi 13 Ağustos'ta Yozgatta Olacak - Son Dakika
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Deva Partisi'nin Üçüncü Mitingi 13 Ağustos'ta Yozgatta Olacak

26.07.2022 13:19
Deva Partisi'nin Üçüncü Mitingi 13 Ağustos'ta Yozgatta Olacak

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gaziantep ve Gebze’nin ardından üçüncü mitingi 13 Ağustos’ta Yozgat’ta yapacak.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gaziantep ve Gebze'nin ardından üçüncü mitingi 13 Ağustos'ta Yozgat'ta yapacak.

DEVA Partisi'nin üçüncü mitingi 13 Ağustos'ta Yozgat'ta olacak. Miting için Yozgat Valiliği'ne dilekçe gönderen DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, miting için Cumhuriyet Meydanı'nın verilmesini talep ettiği bildirildi. Parti tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz iki ay içinde Gaziantep'te ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde on binlerin katılımıyla mitingler düzenleyen DEVA Partisi'nin üçüncü durağı belli oldu. DEVA Partisi yönetimi, Genel Başkan Ali Babacan'ın üçüncü mitingini 13 Ağustos saat 17: 00'de Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda yapma kararı aldı. Bunun üzerine Yozgat Valiliğine dilekçe gönderen DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, Cumhuriyet Meydanı'nın kendilerine tahsis edilmesini istedi."

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Gaziantep, Yozgat, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deva Partisi'nin Üçüncü Mitingi 13 Ağustos'ta Yozgatta Olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deva Partisi'nin Üçüncü Mitingi 13 Ağustos'ta Yozgatta Olacak - Son Dakika
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