DEVA Partisi Pütürge İlçe Başkanlığı'na silahlı saldırı - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Pütürge İlçe Başkanlığına silahlı saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştiği anlaşılan saldırı olayıyla ilgili olarak açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

15 Nisan 2022 günü saat 15.00 sıralarında DEVA Partisi Pütürge İlçe Başkanı İbrahim Yalçınkaya tarafından Pütürge Polis Merkezi Amirliğine "Taşbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan DEVA Partisi Pütürge ilçe binasının ön camlarında kurşun izleri olduğu" bilgisi verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede parti binası camında kurşun izleri olduğu tespit edilmiş, olayın gerçekleştiği çevreden alınan kamera kayıtlarının incelemesi neticesinde silahlı saldırının 5 Nisan 2022 tarihi saat 22.15 sıralarında, gece karanlığından yararlanarak parti binası önüne gelen silahlı bir şahıs tarafından binanın camına ateş edilmek suretiyle gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. 5 Nisan 2022 tarihinden 15 Nisan 2022 tarihine kadar, saldırının gerçekleştirildiği binanın kapalı olması ve binaya herhangi biri tarafından girilmemesinden dolayı ihbar/şikayetin 15 Nisan 2022 tarihinde yapılması nedeniyle olaydan haber alınır alınmaz İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili tüm birimleri tarafından kapsamlı inceleme başlatılmış olup, saldırıyı gerçekleştiren faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Öte yandan DEVA Partisi Malatya İl Başkanı Onur Güneş de saldırıyı kınayarak, "Binamıza toplamda 7 kurşun isabet etmiştir. Demokrasiye ve partimize yapılan bu çirkin ve hukuk dışı saldırı bizi yolumuzdan ayırmayacak ve millet için çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür çirkin saldırılar bizleri yıldıramaz. Bir an önce faillerin yakalanıp cezalandırılmasını ve toplum vicdanın rahatlatılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.