DEVA Partisi Soma İlçe kongresinde deprem anı hissedildi - Son Dakika

DEVA Partisi Soma İlçe kongresinde deprem anı hissedildi

30.10.2020 17:24

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Manisa'nın Soma ilçesinde de şiddetli hissedildi.

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Manisa'nın Soma ilçesinde de şiddetli hissedildi.

İlçe merkezinde tüm şiddetiyle hissedilen deprem anına yakalanan vatandaşlar panikle kendilerini cadde ve sokaklara attılar. Bankalarda, kamu binalarında ve işyerlerinde olan vatandaşlar kendilerini dışarı attıktan sonra ailelerini arayarak yakınlarında bilgi aldılar.

DEVA Partisi Soma İlçe kongresinin yapıldığı otelde de deprem anı kameralara yansıdı.

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Prof. Dr. Süreyya Sakınç'ın da katıldığı kongre başladığı esnada deprem meydana geldi. Bir otelin son katındaki toplantı salonunda yapılan kongrede deprem anında gazeteciler sakin olmaları konusunda uyarılar yaptığı anlar görüntülendi. Depremin sona ermesi ile kongre salonu boşaltıldı.

Öte yandan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya da, kolluk kuvvetleri ve tüm muhtarlardan gelen bilgilere göre ilçede hasar oluşmadığını bildirdi.

DEVA Partisi Soma İlçe kongresinde deprem anı hissedildi
DEVA Partisi Soma İlçe kongresinde deprem anı hissedildi
DEVA Partisi Soma İlçe kongresinde deprem anı hissedildi
DEVA Partisi Soma İlçe kongresinde deprem anı hissedildi

Deprem, Manisa, İzmir, Soma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEVA Partisi Soma İlçe kongresinde deprem anı hissedildi - Son Dakika


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