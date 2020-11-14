DEVA Partisi Sorgun İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

Deva Partisi Sorgun 1. Olağan İlçe Kongresi'nde Tevfik Ateşer, İlçe Başkanı seçildi.

DEVA Partisi İlçe Başkanlığı binası altındaki salonda düzenlenen kongreye, İl Başkanı İsmail Yılmaz ve partililer katıldı.

Divan başkanı seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Başkanı Yılmaz, ülkede yaşanan sorunları kavga etmeden, uzlaşmacı bir dille çözmeye çalışacaklarını, çıktıkları bu zorlu ve uzun yolda başarılı olacaklarını belirtti.

Konuşmanın ardından yapılan tek liste ile kongreye katılan Tevfik Ateşer, DEVA Partisi Sorgun İlçe Başkanı seçildi.