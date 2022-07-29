Pakistan'da Devam Eden Muson Yağmurlarında 357 Kişi Öldü, 400'den Fazla Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Pakistan'da Devam Eden Muson Yağmurlarında 357 Kişi Öldü, 400'den Fazla Kişi Yaralandı

29.07.2022 16:01
Pakistan'da Devam Eden Muson Yağmurlarında 357 Kişi Öldü, 400'den Fazla Kişi Yaralandı

Devam eden hafta boyunca daha fazla yağmur yağacağı tahmininde bulunan Pakistan Meteoroloji Departmanı, muson akıntılarının Pakistan'da aralıksız etkili olduğunu ve muhtemelen Pakistan'ın yukarı ve orta bölgelerine kayarak yoğunlaşacağını söyledi.

Devam eden hafta boyunca daha fazla yağmur yağacağı tahmininde bulunan Pakistan Meteoroloji Departmanı, muson akıntılarının Pakistan'da aralıksız etkili olduğunu ve muhtemelen Pakistan'ın yukarı ve orta bölgelerine kayarak yoğunlaşacağını söyledi.

İSLAMABAD, 29 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Perşembe günü, beş haftadan uzun süredir devam eden muson yağmurlarının ülkede en az 357 kişinin ölümüne, 400'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

NDMA'dan yetkili kaynaklar Xinhua'ya, Pakistan genelinde 14 Haziran'dan bu yana yaşanan şiddetli muson yağmurları ve ani sel baskınları sonucu insan kayıplarının yanı sıra altyapı, yol ağları ve evlerde de hasar meydana geldiğini söyledi.

Yetkililer, NDMA istatistiklerine göre ülke genelinde toplam 23.792 evin tamamen veya kısmen yıkılması sonucu binlerce insanın yer değiştirmek zorunda kaldığını ve onlarca köprü ve mağazanın da hasar gördüğünü eklediler.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Perşembe günü yayınladığı Twitter mesajında, Pakistan'ın, iklim değişikliğinin getirdiği zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek yaşanmakta olan ani sel baskınları sorunuyla mücadele gereğinin altını çizdi.

Şerif, "Zamanımızın yadsınamaz bir gerçeği olan İklim değişikliği Pakistan gibi gelişmekte olan ülkeler için ciddi sonuçlara yol açıyor...

Hükümet, kalkınma hedeflerini iklim değişikliğinin gerekleriyle uyumlu hale getiriyor" dedi.

Pakistan'ın güneybatı eyaleti Belucistan yağmurla ilişkili olaylarda ve yağmurları izleyen sellerde ölen 106 kişiyle felaketten en çok etkilenen eyalet olurken, Belucistan'ı, 90 ölümle güneydeki Sindh eyaleti izliyor.

NDMA, ülkenin doğusundaki Pencap eyaletinde 76 kişinin, kuzeybatısındaki Pahtunhwa eyaletinde 70 kişinin ve ülkenin geri kalan bölümlerinde ise 15 kişinin öldüğünü kaydetti.

Pakistan'da Devam Eden Muson Yağmurlarında 357 Kişi Öldü, 400'den Fazla Kişi Yaralandı

Öte yandan ilgili kentlerin sivil yönetimlerinin yanı sıra Pakistan ordusu da sellerden etkilenen bölgelerde kurtarma ve yardım çalışmaları yürütüyor. Yetkililer mahsur kalan insanları daha güvenli yerlere naklederek felaketten etkilenen insanlara gıda ve su temininde bulunuyor. Doktorlar ve sağlık ekipleri de tıbbi yardım sağlamak üzere sahada bulunuyor.

Pakistan genelinde yaşanan büyük kayıpları göz önünde bulunduran Pakistan Başbakanı, muson yağmurlarının ve sellerin neden olduğu hasarı değerlendirmek için bir komite oluştururken felaketten etkilenen insanlara para yardımının artırılacağını da duyurdu.

Ülkenin güneyindeki liman kenti Karaçi'de yaşayan 48 yaşındaki Farzana Bibi, mahallesindeki sokaklar diz boyu çamurlu sel suyuyla kaplı olduğu için aile bireylerinin evden çıkamadığını söyledi.

Bibi Xinhua'ya, "Sel suyu evime kadar girdi ve daha yeni aldığım mobilyalarımı mahvetti... Bu yüzden çok üzgünüm. Yağmurun Allah'ın rahmeti olduğu düşünülür ama bu son şiddetli yağmurlar ve seller bizi çok sıkıntıya soktu" dedi.

Devam eden hafta boyunca daha fazla yağmur yağacağı tahmininde bulunan Pakistan Meteoroloji Departmanı, muson akıntılarının Pakistan'a aralıksız etkili olduğunu ve muhtemelen Pakistan'ın yukarı ve orta bölgelerine kayarak yoğunlaşacağını söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Devam Eden Muson Yağmurlarında 357 Kişi Öldü, 400'den Fazla Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da Devam Eden Muson Yağmurlarında 357 Kişi Öldü, 400'den Fazla Kişi Yaralandı - Son Dakika
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