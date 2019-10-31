Devam eden konut inşaat projelerinde İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vadeli kullandırılabilecek.

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Ekrem İmamoğlu'ndan balık ekmek tartışmasıyla ilgili yeni açıklama: Balık ekmek lezzetini kaldırma diye bir şey yok