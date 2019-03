Devam Eden Projelerin Tutarı Yaklaşık 1 Trilyon Lira"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'de 2018 fiyatlarıyla 17 yılda yaklaşık 1 trilyon 250 milyar liralık yatırım harcaması yapıldığını belirterek, "2019 Yılı Yatırım Programında şu anda devam eden yaklaşık 3 bin ana proje var.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'de 2018 fiyatlarıyla 17 yılda yaklaşık 1 trilyon 250 milyar liralık yatırım harcaması yapıldığını belirterek, "2019 Yılı Yatırım Programında şu anda devam eden yaklaşık 3 bin ana proje var. Bütün devam eden projelerin yaklaşık tutarı 1 trilyon lira. Başlangıçta 65 milyar liralık bir kaynak öngörülmekle birlikte tabii ki ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde yıl içinde bütçedeki diğer imkanlarımızı da değerlendirmek suretiyle bu yatırımların istenilen ölçüye gelmesi noktasında gayretlerimiz olacak." dedi.



Ağbal, yatırım programı kapsamında devam eden yatırımları yerinde incelemek için başkanlık bürokratlarıyla geldiği Bayburt'ta, Vali Ali Hamza Pehlivan'dan bilgi aldı.



Ağbal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sorumlulukları arasındaki önemli alanlardan birinin kamu yatırımları olduğunu söyledi.



Yapılan yatırımların yerinde izlenmesinin önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Ağbal, Türkiye'nin 81 ilinde devam eden binlerce kamu yatırımı olduğunu ifade etti.



Ağbal, Bayburt'a, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna ve ilgili daire başkanlarıyla geldiğini belirterek, tüm yatırımları yerinde inceleyeceklerini aktardı.



Yapılacak çalışma sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ilgili bakanlıkları bilgilendireceklerini vurgulayan Ağbal, "İnşallah Bayburt'ta başlattığımız bu çalışma ziyaretlerini 81 ilimizde de peyderpey yapacağız. Ben inanıyorum ki kamu yatırımlarının takibi için başlattığımız bu proje, yatırımların süratle tamamlanmasına önemli katkı sağlayacak." diye konuştu.



"Son 17 yılda kamu yatırımlarında olağanüstü bir başarı yakaladık"



Ağbal, son 17 yılda kamu yatırımları alanında olağanüstü bir başarı yakaladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"2002'den sonra yapılan kamu yatırımları alanında atılan adımlara, gerçekleştirilen projelere, yapılan hizmetlere baktığımız zaman vatandaşlarımız takdirle karşılıyor. Eğitimden sağlığa, altyapıdan diğer tüm alanlara kadar tüm yatırımlar süratle tamamlandı. 2003 ile 2018 yılları arasında, 2018 yılı fiyatlarıyla 17 yılda yaklaşık 1 trilyon 250 milyar liralık yatırım harcamasını gerçekleştirmiş olduk. Bugün eğer birçok sahada vatandaş olarak yapılan yatırımları memnuniyetle izliyorsak, bu, bütçeden yatırıma ayırdığımız önemli kaynak sonucunda oldu. 2003 yılından sonraki bütün yıllarda kamu yatırımlarına bütçeden ayırdığımız payı artırdık. Bu da son derece önemli. Nitekim yapılan tüm bu yatırımlar ve doğru ekonomi politikaları sayesinde ülke olarak her alanda büyük bir ilerlemeyi yakaladık. Özellikle istihdamı en son 28 milyon kişi seviyesine çıkardık. Bu, tüm dünya tarafından takdir ediliyor."



"Eğitim her zaman önceliğimiz oldu"



Eğitimin her zaman öncelikli alanları olduğunu vurgulayan Ağbal, 2002 yılında Türkiye'de ilk ve orta öğretimdeki derslik sayısı 343 bin civarındayken, tüm bu yatırımlar sayesinde bu sayının bugün 721 bine ulaştığını söyledi.



Özellikle son yıllarda yükseköğretimde yurt yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirten Ağbal, 2002 yılında yükseköğretim yurt kapasitesi 183 bin iken, bugün bu sayının 700 bine yaklaştığına dikkati çekti.



Ağbal, sağlık alanında da önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, bu alanda Türkiye'nin dünyadaki en başarılı ülkelerden biri olduğunu ifade etti.



Toplam hasta yatağı sayısı 2002'de 164 bin iken bugün 238 bine çıktığını aktaran Ağbal, "Burada sadece yatak sayısının artmasından bahsetmiyoruz. Biz buna nitelikli yatak diyoruz. Eskiden hastalarımız 6-8 kişilik odalarda yatarken artık tek kişilik, içinde banyosu olan hasta odalarına geçen bir süreci de birlikte yaşadık" dedi.



Ağbal, ulaştırma alanında ise bu dönemde olağanüstü bir başarı yakalandığını belirterek, bölünmüş yol uzunluğu 2002 yılında 6 bin kilometreden bugün 27 bin kilometreye ulaştığını söyledi.



"Yatırıma daha fazla kaynak ayırma çabalarımız devam edecek"



Yatırım harcamalarına bütçeden daha fazla kaynak ayırma noktasındaki çabaları ve çalışmalarının devam edeceğine vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:



"Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak, tüm bakanlıklarla koordineli olarak hazırladığımız ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren 2019 Yılı Yatırım Programı, inşallah hükümet olarak yatırım alanında elde ettiğimiz başarılara ilave başarılar katacak. 2019 Yılı Yatırım Programında şu anda devam eden yaklaşık 3 bin ana proje var. Bunların tabii altında onlarca, yüzlerce alt detay projeler var. Bütün devam eden projelerin yaklaşık tutarı 1 trilyon lira civarında. Bu yatırımlara bu yıl bütçeden yaklaşık 65 milyar liralık kaynak ayırmış olacağız. Bugüne kadar bu yatırımlara yaklaşık 400 milyar liranın üzerinde de para harcadık. Dolayısıyla 2019 Yılı Yatırım Programı yürürlüğe girdikten sonra bakanlıklarımız da biz de hep birlikte bu yatırımların süratle tamamlanmasına yönelik gayretlerimizi devam ettireceğiz. 2019 Yılı Yatırım Programında başlangıçta 65 milyar liralık bir kaynak öngörülmekle birlikte tabii ki ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde yıl içinde bütçedeki diğer imkanlarımızı da değerlendirmek suretiyle bu yatırımların istenilen ölçüye gelmesi noktasında gayretlerimiz olacak."



"Bayburt'taki 80 projenin toplam tutarı 3,5 milyar lira"



Ağbal, Bayburt'taki yatırımlara ilişkin de bilgi vererek, merkezi hükümet bütçesinden ilde şu anda devam eden 80 proje bulunduğunu söyledi. Bu projelerin toplam tutarının 3,5 milyar lira civarında olduğunu belirten Ağbal, bugüne kadar devam eden projeler kapsamında 1 milyar 500 milyon lira harcama yapıldığını, 2019 yılında da yılın başında 250 milyon lira civarında bir başlangıç ödeneğinin ayrıldığını bildirdi.



Söz konusu projelerin 35'inin tarım, 5'inin ulaştırma, 20'sinin eğitim, 11'inin sağlık alalında olduğuna işaret eden Ağbal, bunların dışında özel birçok yatırım projesinin de Bayburt'ta devam ettiğini belirtti.



İl Özel İdaresinin özellikle yol ve içme suyu alanında büyük projeleri bir bir hayata geçirdiğini dile getiren Ağbal, Bayburt halkının refahı için belediye yatırımlarının da süratle bitirildiğini vurguladı.



Ağbal, bu başarının devamının çok önemli olduğunu belirterek, "Bir hemşehriniz olarak, bundan sonra da üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bayburt'a olan ilgisini, sevgisini hepiniz biliyorsunuz. Selamlarını da iletmiş olayım. Bayburtlu hemşehrilerimiz de her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmuşlardır. İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde Bayburt'u daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rüştü Reçber: Şenol Güneş'in Milli Takıma Gelmesi Doğru Hamle

Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek

Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi