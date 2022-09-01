Devam eden sıcak hava ve düşük yağış nedeniyle, Çin'in en büyük tatlı su gölü olan Poyang Gölü'nde 400 yıllık bir taş köprü ortaya çıktı.
Köprü, Ming Hanedanlığı (1368-1644) döneminde inşa edilmiş.
WU DUNHAN, Duchang İlçe Müzesi Müdür Yardımcısı
"Her yıl köprüyü kontrol etmeye geliyoruz. Köprü önceki yıllara göre 3-4 ay daha erken ortaya çıktı. Poyang Gölü'nün içinden çıkıp görünür hale gelmesi genellikle kışın oluyor.
Poyang Gölü resmi olarak bu yılın kurak mevsimine 6 Ağustos'ta girdi.
Bu, kayıtların 1951'de başlamasından bu yana en erken tarih.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Nanchang kentinden bildiriyor.
Son Dakika › Güncel › Video: Çin'de Göl Kuruyunca 400 Yıllık Taş Köprü Ortaya Çıktı - Son Dakika