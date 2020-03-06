Devamsızlık yapan öğrenciler aileleriyle görüşülerek okula kazandırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Devamsızlık yapan öğrenciler aileleriyle görüşülerek okula kazandırılıyor - Son Dakika

Devamsızlık yapan öğrenciler aileleriyle görüşülerek okula kazandırılıyor

6 saat önce

Kağızman ilçesinde Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) müdürü Sinan Çil ve öğretmenler, çeşitli nedenlerden dolayı okula devam etmeyen öğrencileri, köy köy dolaşıp ailelerini ikna ederek yeniden okula kazandırıyor.

Devamsızlık yapan öğrenciler aileleriyle görüşülerek okula kazandırılıyor, System.String[]

Kağızman ilçesinde Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) müdürü Sinan Çil ve öğretmenler, çeşitli nedenlerden dolayı okula devam etmeyen öğrencileri, köy köy dolaşıp ailelerini ikna ederek yeniden okula kazandırıyor.

YİBO Müdürü Çil ve beraberindeki öğretmenler, Karakuş, Ülker, Yağlıca, Keşişkıran ve Karagüney köylerini ziyaret ederek öğrenci velileriyle bir araya geldi.

Çeşitli sebeplerden dolayı okula devam etmeyen öğrencilerin aileleriyle görüşen Çil ve öğretmenler, aileleri ikna ederek öğrencileri tekrardan okula kazandırıp, okuldaki durumları hakkında ailelerine bilgi veriyor.

Çil, yaptığı açıklamada, özellikle kız çocuklarının okula kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, amaçlarının çocukların eğitim ve öğretimlerini devam ettirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Devletin her türlü hizmeti sunduğunu anlatan Çil, "Liselerimiz taşımalı eğitim kapsamında hiçbir ücret ödemeden devlet çocuklarınızı bedava taşıyor. Şimdi YİBO'larda sabah kahvaltında açık büfe uygulanıyor, diğer öğünlerde öğrencilere uygulanan anketlere göre öğrencilerin sevdikleri yemekler çıkıyor. YİBO'larımızdaki yatakhaneler adeta beş yıldızı otel gibi bu imkanların değerini bilelim." dedi.

Çil, ilçenin bütün köylerindeki devamsız öğrencilerin evlerini kar, kış, ayaz demeden dolaşacaklarını ve çocukları okullu yapacaklarını belirtti.

Kağızman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ateşkes sonrası İdlib'den ilk görüntü! Türk ve Rus askeri araçları birlikte hareket etti
Yalova'da Vefa Salman'ın yerine Mustafa Tutuk göreve seçildi Erdoğan'dan, "Rusya, Esed'i nasıl dizginleyecek?" sorusuna yanıt: Rejim, Rusların talimatına direnmez Erdoğan bir lideri daha sildi: Olduğu yere gelmem, aynı kareye girmem

Son Dakika Haberleri
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı
15:17 Didem Soydan ile ayrılan Lider Şahin, Burcu Binici ile görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:32:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Devamsızlık yapan öğrenciler aileleriyle görüşülerek okula kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]