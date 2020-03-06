Devamsızlık yapan öğrenciler aileleriyle görüşülerek okula kazandırılıyor - Son Dakika

Kağızman ilçesinde Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) müdürü Sinan Çil ve öğretmenler, çeşitli nedenlerden dolayı okula devam etmeyen öğrencileri, köy köy dolaşıp ailelerini ikna ederek yeniden okula kazandırıyor.

YİBO Müdürü Çil ve beraberindeki öğretmenler, Karakuş, Ülker, Yağlıca, Keşişkıran ve Karagüney köylerini ziyaret ederek öğrenci velileriyle bir araya geldi.

Çeşitli sebeplerden dolayı okula devam etmeyen öğrencilerin aileleriyle görüşen Çil ve öğretmenler, aileleri ikna ederek öğrencileri tekrardan okula kazandırıp, okuldaki durumları hakkında ailelerine bilgi veriyor.

Çil, yaptığı açıklamada, özellikle kız çocuklarının okula kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, amaçlarının çocukların eğitim ve öğretimlerini devam ettirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Devletin her türlü hizmeti sunduğunu anlatan Çil, "Liselerimiz taşımalı eğitim kapsamında hiçbir ücret ödemeden devlet çocuklarınızı bedava taşıyor. Şimdi YİBO'larda sabah kahvaltında açık büfe uygulanıyor, diğer öğünlerde öğrencilere uygulanan anketlere göre öğrencilerin sevdikleri yemekler çıkıyor. YİBO'larımızdaki yatakhaneler adeta beş yıldızı otel gibi bu imkanların değerini bilelim." dedi.

Çil, ilçenin bütün köylerindeki devamsız öğrencilerin evlerini kar, kış, ayaz demeden dolaşacaklarını ve çocukları okullu yapacaklarını belirtti.