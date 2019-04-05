Devasa Çilek Görenleri Şaşırttı
1 saat önce
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki pazarda meyve satışı yapan Yahya Birgili'nin tezgahında satışa sunduğu çileklerden bir tanesi devasa görünümüyle ilgi odağı oldu.
Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesindeki pazarda meyve satışı yapan Yahya Birgili'nin tezgahında satışa sunduğu çileklerden bir tanesi devasa görünümüyle ilgi odağı oldu.
Çileklerin içerisindeki devasa görünümlü çileğin müşterilerin ilgisini çektiğini ifade eden esnaf Yahya Birgili, "Bu tür çileğin adı kameros. İri bir çilek cinsi ancak içlerinden bir tanesi diğerlerinden çok fazla iri. Hassas terazide çektim ve tek başına 100 gram geldi. Görenler de merakla bakıyorlar." dedi.
Çileklerin tamamen doğal olduğunu belirten Birgili, "Görenler bana 'Bu çilekler hormonlu mu?' diye soruyorlar oysa çileğin cinsi iri ama bir tanesi diğerlerinden farklı" diye konuştu.
Pazarda alış-veriş yapan olan vatandaşlar da devasa çileği eline alarak merakla inceledi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:52 Kaynak: İHA
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