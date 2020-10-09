- Devasa kabaklar görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika

- Devasa kabaklar görenleri hayrete düşürüyor

09.10.2020 15:49

- Devasa kabaklar görenleri hayrete düşürüyor Bartın'da yaşayan Kerim ailesinin tarlalarında yetiştirdikleri kabaklar dev boyutlarıyla dikkat çekiyor.

- Devasa kabaklar görenleri hayrete düşürüyor

BARTIN - Bartın'da yaşayan Kerim ailesinin tarlalarında yetiştirdikleri kabaklar dev boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Bartın merkeze bağlı Kutlubey Demirciler köyünde yaşayan İbrahim Kerim ve eşi Kezban Kerim üç yıl önce tarlalarında kabak yetiştirmeye başladı. Organik gübre kullanarak yetiştirilen kabakların boyutları görenleri hayretler içinde bırakırken geçimlerini çiftçilikle sağlayan aile 2020 yılında 30 dönüm arazide yaklaşık 100 ton kabak üretmeyi başardı. Üç yıl önce başladıkları kabak yetiştiriciliğinde beklentilerinin çok üzerinde sonuç alan Kerim ailesi yetiştirdikleri kabakların bir kısmını Salı ve Cuma günleri Bartın kent merkezinde kurulan Galla Pazarı'nda satışa sunuyor.

Dev boyutlardaki kabakları gören vatandaşlar hayretler içinde kalırken kabakların nerede ve nasıl yetiştiği de büyük merak konusu oluyor. Bu yıl gerçekleşen üretimin beklediklerinin çok üstünde olması dolayısıyla kabak ihtiyacı olan işletmeler ya da diğer alıcılardan teklif bekleyen Kerim çifti kabak yetiştiriciliğine gelecek yıllarda da devam etmeyi planlıyor.

Görenler 'Hey Maşallah' diyor

İbrahim Kerim yetiştirdikleri kabakları görenlerin çok şaşırdığını söylerken, "Ben bu işe üç sene önce başladım. Hep organik gübre kullanıyorum. 10 kilodan bir başlıyor 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, 60 kiloya kadar çıktı. Her üç seneden beri yapıyorum. Görenler 'hey maşallah' diyorlar. 'Bu nerede yetişmiş?' diye soruyorlar. Çok soran oluyor. Güzel satıyoruz. Müşterimizde var Galla Pazarında. Birde bunun yan geliri de var alıp satanlar çok. Biz organik yetiştirip satıyoruz." Dedi.

"Biz dikiyoruz Allah veriyor"

Yetiştirdikleri kabakları toplamak için 10 tane işçi çalıştırdıklarını söyleyen Kezban Kerim ise, "Nisan ayında dikiyoruz. Organik kemre ile dikiyoruz. Hiç başka bir şey kullanmıyoruz. Cenabı Allah veriyor. Biz dikiyoruz Allah veriyor. 10 tane adam bulduk tarladan toplayıp taşımak için. 2 gün boyunca traktörle topladık. Kolay değil bu işi yapmak çok zor. İnşallah hayırlısı ile satarız" İfadelerini kullandı.

- Devasa kabaklar görenleri hayrete düşürüyor
- Devasa kabaklar görenleri hayrete düşürüyor
- Devasa kabaklar görenleri hayrete düşürüyor
- Devasa kabaklar görenleri hayrete düşürüyor

Kutlubey, Bartın, Cuma, Salı, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Devasa kabaklar görenleri hayrete düşürüyor - Son Dakika

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