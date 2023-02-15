Köyün üzerine yuvarlanan kayaların çarptığı ev uçurum kenarında kaldı, ölümle burun buruna geldiler - Son Dakika
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Köyün üzerine yuvarlanan kayaların çarptığı ev uçurum kenarında kaldı, ölümle burun buruna geldiler

15.02.2023 13:18

Köyün üzerine yuvarlanan kayaların çarptığı ev uçurum kenarında kaldı, ölümle burun buruna geldiler Kayaların çarptığı ev uçurum kenarında kaldı, ölümle burun buruna geldilerHATAY Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde 52 kişi hayatını kaybetti.

Köyün üzerine yuvarlanan kayaların çarptığı ev uçurum kenarında kaldı, ölümle burun buruna geldiler

Kayaların çarptığı ev uçurum kenarında kaldı, ölümle burun buruna geldiler

HATAY Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde 52 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntının şiddetiyle yol kenarındaki kayalar köye doğru yuvarlandı, bir ev ise uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Depremin büyük hasar oluşturduğu köy, İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Depremlerden sonra en çok merak edilen konulardan biri ise köylerin durumuydu. İHA ekibi, depremden etkilenen köyleri gezdi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde çekilen görüntüler, depremin yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Sarsıntının şiddetiyle hareket eden devasa büyüklükteki kayalar, 250 hanenin yer aldığı köyün üzerine yuvarlandı. Kayaların çarptığı bir ev ise uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Köye ilk andan itibaren arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri sevk edildi. Köyde 52 vatandaşın hayatını kaybettiği tespit edildi. Büyük hasarın meydana geldiği köyde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar ise zeytin ağaçlarının arasına çadır kurdu.

"Evim yan tarafta bulunan babamın evine dayanmasa tamamen çökmüştü"

Deprem anını anlatan köy sakini, "Sarsıntıdan benim evim aşağı yukarı 4-5 metre kaydı. Yapılar çöktü. Çöktükten sonra evime girmeye çalıştım. Arka odada kayınpederim yatıyordu, onu kurtarmak için girmek istedim ama kapılar sıkıştığından geçemedim. Tamamen çöktükten sonra dışarıya çıkardım. Ambar, traktör, römork hepsi enkazın altında. Evim yan tarafta bulunan babamın evine dayanmasa tamamen çökmüştü. Bizde gidecektik Allah korudu, rızkımız varmış. Şuanda bir ihtiyacımız yok Allah'a şükür, milletimizden de devletimizden de Allah bin kere razı olsun. Her türlü yardımı sağlıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
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Köyün üzerine yuvarlanan kayaların çarptığı ev uçurum kenarında kaldı, ölümle burun buruna geldiler Köyün üzerine yuvarlanan kayaların çarptığı ev uçurum kenarında kaldı, ölümle burun buruna geldiler Hatay'da depreme yakalanan çift, bebeklerini Kocaeli'de kucaklarına aldı Hatay'da depreme yakalanan çift, bebeklerini Kocaeli'de kucaklarına aldı Tarihi Darb-ı Sak Kalesi depremde yıkıldı Tarihi Darb-ı Sak Kalesi depremde yıkıldı

İhlas Haber Ajansı, Kahramanmaraş, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köyün üzerine yuvarlanan kayaların çarptığı ev uçurum kenarında kaldı, ölümle burun buruna geldiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köyün üzerine yuvarlanan kayaların çarptığı ev uçurum kenarında kaldı, ölümle burun buruna geldiler - Son Dakika
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