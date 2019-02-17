Devasa Palyaço Trump ve Elindeki Sarı Yağmurluklu Macron Nice Karnavalı'na Damga Vurdu
1 saat önce
Devasa palyaço Trump ve elindeki sarı yağmurluklu Macron Nice Karnavalı'na damga vurdu.
Devasa palyaço Trump
ve elindeki sarı yağmurluklu Macron Nice Karnavalı'na damga vurdu
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:46 Kaynak: Youtube
23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor