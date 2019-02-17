Devasa Palyaço Trump ve Elindeki Sarı Yağmurluklu Macron Nice Karnavalı'na Damga Vurdu
1 saat önce
Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde geleneksel olarak düzenlenen 'Carnaval de Nice' bu sene de siyasi mizaha sahne oldu.
Fransa
'nın güneyindeki Nice kentinde geleneksel olarak düzenlenen 'Carnaval de Nice' bu sene de siyasi mizaha sahne oldu
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:53
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