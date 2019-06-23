Son Dakika Haberleri: Devasa yangını elbiseleri ile söndürmeye çalıştılar
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Devasa yangını elbiseleri ile söndürmeye çalıştılar

47 dakika önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ekili arazide yangın çıktı.

Devasa yangını elbiseleri ile söndürmeye çalıştılar, System.String[]
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ekili arazide yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını bazı vatandaşlar elbiseleri ile söndürmeye çalıştı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ekili arazide yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına çiftçiler tarlaların önünü kazarak müdahale ederken, bazı vatandaşların da üstlerini çıkararak yangını söndürmeye çalıştığı görüldü. Alevlerin neden olduğu dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanlar kentin birçok noktasından da görüldü. Yangında yaklaşık bin dönüm ekili ve yüzlerce dönüm anızın bulunduğu alan küle döndü. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:38 Kaynak: İHA
Kayapınar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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