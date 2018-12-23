Son Dakika Haberleri: Deve Güreşi Festivali

Deve Güreşi Festivali

1 saat önce

Aydın'da düzenlenen deve güreşi festivalinde dereceye giren develerin sahiplerine kupaları takdim edildi.

Aydın'da düzenlenen deve güreşi festivalinde dereceye giren develerin sahiplerine kupaları takdim edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesince Ilıcabaşı Mahallesi Ayter Güreş Arenası'nda gerçekleştirilen festivalde, 2 gün boyunca Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 270 deve mücadele etti.

Komite tarafından eşleştirilen ve çeşitli kategorilerde güreşen develerin "Dünya Kupası" mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

İlginin yoğun olduğu festivalde, zaman zaman rakiplerinden kaçan ve sahiplerinin üzerine yürüyen develer heyecanlı anlar yaşattı.

Festivalde Dünya Kupası'nın sahibi "Kılıçbey", Aydın Büyükşehir Belediyesi Kupası'nın sahibi "Küçük Gezer", Aydın Valiliği Kupası'nın sahibi ise berabere kalan "Karadayı" ve Number One" isimli develer oldu.

Dereceye giren develerin sahiplerine kupaları Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından verildi.

Gazetecilere açıklama yapan Çerçioğlu, yıllardır devam eden kültürü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirterek, festivale her geçen yıl katılımın arttığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:02 Kaynak: AA

Ege Akdeniz, Aydın, Spor
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