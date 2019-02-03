Son Dakika Haberleri: Deve Güreşi İzleyenler Arasında Kavga

Deve Güreşi İzleyenler Arasında Kavga

51 dakika önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen 35. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nde, izleyiciler arasında çıkan kavgada 13 kişi gözaltına alındı.

Deve Güreşi İzleyenler Arasında Kavga, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen 35. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'nde, izleyiciler arasında çıkan kavgada 13 kişi gözaltına alındı.

Sarayköy Belediyesi tarafından Yıldıztepe Demircidere mevkisindeki alanda düzenlenen festivalde, Türkiye'nin değişik yerlerinden getirilen yaklaşık 120 pehlivan deve şampiyon olmak için mücadele etti.

Güreşler için süslenen develerden bazıları yenilerek sahadan kaçarken, yenişemeyen bazı develer ise görevlilerce güçlükle birbirinden uzaklaştırıldı.

Renkli görüntülere sahne olan festivali vatandaşlar yamaçlarda piknik yaparak izledi. Tel örgü dışında bekleyen bir devenin sahibinin elinden kaçarak izleyiciler arasına girmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Deve, görevliler tarafından yakalandı.

İzleyiciler arasında kavga çıktı

Güreşlerin final müsabakalarının yapıldığı sırada, yamaçta piknik yapan iki grup arasında kavga çıktı.

Yaklaşık 20 kişinin yumruklaştığı kavgayı ayırmak için jandarma ekipleri, biber gazı ve cop kullandı, havaya ateş açarak müdahalede bulundu.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 13 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:08 Kaynak: AA

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