Son Dakika Haberleri: Deve Güreşi Tutkunları Kuyucak'ta Buluştu

Deve Güreşi Tutkunları Kuyucak'ta Buluştu

25 dakika önce

Kuyucak'ta geleneksel olarak her yıl düzenlenen deve güreşi festivali, Kuyucak Deve Güreşi Arenasında yoğun bir katılımla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Deve Güreşi Tutkunları Kuyucak'ta Buluştu, System.String[]
Kuyucak'ta geleneksel olarak her yıl düzenlenen deve güreşi festivali, Kuyucak Deve Güreşi Arenasında yoğun bir katılımla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

Onursal Başkanlığını Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un Komite Başkanlığı'nı Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk' ün yaptığı deve güreşi festivali, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Ak Parti İlçe Başkanları, MHP İlçe Başkanları, daire amirleri, muhtarlar, STK Başkanları da Deve Güreşi

"Deve güreşi festivaline ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, yaptığı açılış konuşmasında; "Gelenekselleşen Deve Güreşi Festivalimize bu sene de ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin pehlivan develeri ile yapılacak olan güreşimizin kazasız belasız ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Katılım sağlayan herkese sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Pehlivan develer kıyasıya güreşti

Sabahın erken saatlerinde Kuyucak Deve Güreşi Arenasında yerlerini alan develer havanın da güneşli olmasıyla kıyasıya güreştiler. Yediden yetmişe herkesin coşkulu ve heyecanlı izlediği güreş renkli görüntülere sahne oldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:14 Kaynak: İHA

Aydın, Kuyucak, Güncel
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