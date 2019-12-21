Deve güreşinde korkulu anlar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Deve güreşinde korkulu anlar - Son Dakika

Deve güreşinde korkulu anlar

6 saat önce

Çanakkale'de düzenlenen deve güreşleri sırasında sahadan kaçan bir deve kısa süreli paniğe sebep oldu.

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Çanakkale'de düzenlenen deve güreşleri sırasında sahadan kaçan bir deve kısa süreli paniğe sebep oldu. İnsanların arasına giren deve korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.


Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi geleneksel deve güreşlerine ev sahipliği yaptı. Hanım ağalığını Aydan Gömügen Tuncay'ın üstlendiği güreşlere 100'den fazla deve katıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği geleneksel güreşler renkli görüntülere sahne olurken, heyecan dolu anlar da yaşandı. Kayabeyi ve Kaptan adlı develer arasındaki güreş kıran kırana geçti. Rakibinden kaçan Kaptan, deve sahipleri ile seyircilerin bulunduğu alana koşunca kısa süreli paniğe sebebiyet verdi. Deve sahipleri Kaptan'ı güçlükle zaptedebildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Geyikli, Ezine, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
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