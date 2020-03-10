Deve güreşlerinin gelirleri hastaneye cihaz alımı için bağışlanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deve güreşlerinin gelirleri hastaneye cihaz alımı için bağışlanacak - Son Dakika

Deve güreşlerinin gelirleri hastaneye cihaz alımı için bağışlanacak

6 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen deve güreşleri 15 Martta Doğanköy Arena'da yapılacak.

Deve güreşlerinin gelirleri hastaneye cihaz alımı için bağışlanacak, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen deve güreşleri 15 Martta Doğanköy Arena'da yapılacak. Bu yılki gelirler ise Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine cihaz alımında kullanılacağı açıklandı.


Doğanköy Arena'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen deve güreşlerinde hazırlıklarda sona gelindi. Hazırlıklar tamamlanan yarışlarda bu yıl ki gelirler Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine cihaz alımında kullanılacağı açıklayan tertip komitesi, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da develerimiz hastanemizin yararına güreşecekler. Kadınlar ve çocuklardan ücret alınmayacaktır. Güreşlerimizi için Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin Şampiyonlar Ligi develerini güreşlerimize davet ettik. Geçtiğimiz yıllarda Buldan deve güreşleri adından çok söz ettirmişti. Bu yılda çok iddialı güreşler olacak ve vatandaşlarımız güreşe doyacak. Bu yıl ki güreş ağamız Poyraz Yalçın olacak. Develer birbirinden iddialı maçlarda ve kupa müsabakalarında kapışacak. Bu muhteşem organizasyona deve güreşi sevenleri ve halkımızı davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Doğanköy, Denizli, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:23 Kaynak: İHA
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