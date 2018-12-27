Son Dakika Haberleri: Deve, İnek ve Koyun Kortejini Görenler Şaştı Kaldı

Deve, İnek ve Koyun Kortejini Görenler Şaştı Kaldı

24 dakika önce

İzmir'de enflasyonla mücadeleye dikkat çekmek isteyen bir kasap, deve, inek ve koyunların korteji eşliğinde dükkanının açılışı yaparken, açılışta ilginç görüntüler oluştu.

Deve, İnek ve Koyun Kortejini Görenler Şaştı Kaldı, System.String[]
İzmir'de enflasyonla mücadeleye dikkat çekmek isteyen bir kasap, deve, inek ve koyunların korteji eşliğinde dükkanının açılışı yaparken, açılışta ilginç görüntüler oluştu.

Üç kuşaktır kasaplıkla uğraşan Mehmet Günbey, enflasyonla mücadeleye dikkat çekmek için İzmir'in Torbalı ilçesinde farklı bir açılışla kasap dükkanını hizmete açtı. Yapılan açılış ise renkli görüntülere sahne oldu. Deve, dana, inek ve koyunlardan oluşan korteje, İzmir'in en ünlü aşçıları da eşlik etti. Hayvanların kortej oluşturduğunu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Yöresel kıyafetlerin ayrı bir görüntü oluşturduğu kortejde, çocukların ellerinde taşıdığı pankartlarda yazan sloganlar ise vatandaşların oldukça ilgisini çekti.

İlginç açılış

Kortej esnasında deve üzerinden vatandaşlara şeker dağıtılırken, 1 ton köfte ekmek ve kazanlarca keşkek ikram edildi. Söylenen şarkılar eğlenen vatandaşların dansları ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Açılış hakkında bilgi veren Mehmet Günbey, "Üç kuşaktır kasaplıkla uğraşıyoruz. Enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşımıza Anadolu'dan getirdiğimiz organik etleri ucuzluk mağazalarının sattığı ithal et fiyatlarına satıyoruz. Bu konuda oldukça iddialıyız. İddiamızı bu çılgın açılışla duyurmak istedik" dedi.

Açılışa, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Türkiye Aşçılar Federasyonu İzmir Aşçılar Derneği Başkanı Metin Erşahin, Uluslararası Aregala Aşçılar Derneği, Asya ve Akdeniz Başkan Yardımcısı Seyfi Ali Erşahin, Ayrancılar Yörük ve Zeybek Derneği Başkanı Sabri Karagöl ve çevre mahalle muhtarları katıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:26 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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