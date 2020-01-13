Deve kesen Iraklı kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Deve kesen Iraklı kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti - Son Dakika

Deve kesen Iraklı kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti

18 dakika önce

ŞANLIURFA'da sokakta deve kestiği için işyeri mühürlenen Irak uyruklu kasap Yasir, bu kez hayvan borsasında tartışığı besicilerle tekme, tokat ve sopalarla kavga etti.

Deve kesen Iraklı kasap bu kez hayvan borsasında esnafla kavga etti, System.String[]

ŞANLIURFA'da sokakta deve kestiği için işyeri mühürlenen Irak uyruklu kasap Yasir, bu kez hayvan borsasında tartışığı besicilerle tekme, tokat ve sopalarla kavga etti. Kavga görüntüleri ise cep telefonu ile kaydedildi.

Irak uyruklu Yasir adındaki kasap iş yerinin önünde 3 Ocak günü deve kesti. Devenin can çekişirken çekilen görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasının ardından gelen tepkiler üzerine kabasın işyeri mühürlendi. Iraklı kasap Yasir'in bu kez de Eyyübiye Mahallesi'ndeki canlı hayvan borsasında esnafla kavga etti. İddiaya göre Iraklı kasap alışveriş için gittiği hayvan borsasında bir besiciyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşananların ardından diğer esnaflar, Iraklı kasabı sopalarla kovalayarak pazardan çıkardı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonlarıyla görüntülendi. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:04 Kaynak: DHA
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