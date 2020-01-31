Deve sütlü çikolata nasıl yapılıyor, diğerlerinden farkı ne? Tadı neye benziyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Deve sütlü çikolata nasıl yapılıyor, diğerlerinden farkı ne? Tadı neye benziyor? - Son Dakika Dünya

Deve sütlü çikolata nasıl yapılıyor, diğerlerinden farkı ne? Tadı neye benziyor?

6 saat önce

Hiç deve sütlü çikolata denediniz mi? Az yağlı, bol vitaminli, sindirimi de inek sütünden çok daha kolay olan deve sütüne ilgi artıyor.

Deve sütlü çikolata nasıl yapılıyor, diğerlerinden farkı ne? Tadı neye benziyor?, System.String[]

Deve sütü son zamanlarda dünya çapında popüler olmaya başladı. Az yağlı, bol vitaminli, sindirimi de inek sütünden çok daha kolay. Yapılan bazı araştırmalar, kan şekeri seviyesini düşürebildiğini gösteriyor. Bilim insanları da deve sütünün anne sütüne yakın zenginlikte olduğunu söylüyor.


Deve sütü şimdi de tatlı yapımında oldukça revaçta olan malzemelerden biri. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Al Nassma, dünyanın ilk deve sütlü çikolata fabrikası olma özelliğine sahip. Peki deve sütlü çikolata nasıl yapılıyor? Diğer çikolatalardan farkı ne? Tadı neye benziyor?

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan koronavirüs raporu! Alınması gereken önlemler açıklandı Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu Dünya bu açıklamayı bekliyordu! Fransız bilim insanları, koronavirüs aşısı için tarih verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 20:08:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Deve sütlü çikolata nasıl yapılıyor, diğerlerinden farkı ne? Tadı neye benziyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]