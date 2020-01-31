Deve sütlü çikolata nasıl yapılıyor, diğerlerinden farkı ne? Tadı neye benziyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Deve sütlü çikolata nasıl yapılıyor, diğerlerinden farkı ne? Tadı neye benziyor? - Son Dakika Dünya

Deve sütlü çikolata nasıl yapılıyor, diğerlerinden farkı ne? Tadı neye benziyor?

6 saat önce

Hiç deve sütlü çikolata denediniz mi? Az yağlı, bol vitaminli, sindirimi de inek sütünden çok daha kolay olan deve sütüne ilgi artıyor.

Hiç deve sütlü çikolata denediniz mi? Az yağlı, bol vitaminli, sindirimi de inek sütünden çok daha kolay olan deve sütüne ilgi artıyor.View on euronews

Deve sütlü çikolata nasıl yapılıyor, diğerlerinden farkı ne? Tadı neye benziyor?

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:09 
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