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Deve sütlü çikolata nasıl yapılıyor, diğerlerinden farkı ne? Tadı neye benziyor?
6 saat önce
Hiç deve sütlü çikolata denediniz mi? Az yağlı, bol vitaminli, sindirimi de inek sütünden çok daha kolay olan deve sütüne ilgi artıyor.
Hiç deve sütlü çikolata denediniz mi? Az yağlı, bol vitaminli, sindirimi de inek sütünden çok daha kolay olan deve sütüne ilgi artıyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:09
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