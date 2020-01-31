Deve sütlü çikolata tarifi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Deve sütlü çikolata tarifi - Son Dakika Dünya

Deve sütlü çikolata tarifi

6 saat önce

Dünyanın ilk deve sütlü çikolata fabrikası Al Nassma, özel tarifini euronews ile paylaştı.

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Dünyanın ilk deve sütlü çikolata fabrikası Al Nassma, özel tarifini euronews ile paylaştı.


Malzemeler

Deve sütü tozu

Kakao taneleri

Akasya balı

Şeker

Vanilya çubuğu

Kakao yağı


Yapılışı


Kakao tanelerini kavurun ve kabuklarını çıkarın.

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Kakao yağı, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:37 
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