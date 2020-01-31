Deve sütlü çikolata tarifi
6 saat önce
Dünyanın ilk deve sütlü çikolata fabrikası Al Nassma, özel tarifini euronews ile paylaştı.
Dünyanın ilk deve sütlü çikolata fabrikası Al Nassma, özel tarifini euronews ile paylaştı.
Malzemeler
Deve sütü tozu
Kakao taneleri
Akasya balı
Şeker
Vanilya çubuğu
Kakao yağı
Yapılışı
Kakao tanelerini kavurun ve kabuklarını çıkarın.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:37
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