Son Dakika Haberleri: Deveci armudunda hasat sona erdi
Son Dakika Ekonomi Deveci armudunda hasat sona erdi

Deveci armudunda hasat sona erdi

7 saat önce

Türkiye'nin armut üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin yapıldığı Bursa'nın Gürsu ilçesinde yetiştirilen, lezzeti, dayanıklılığı ve iriliğiyle ilgi gören deveci cinsinde hasat çalışmaları tamamlandı.

Deveci armudunda hasat sona erdi, System.String[]

Türkiye'nin armut üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin yapıldığı Bursa'nın Gürsu ilçesinde yetiştirilen, lezzeti, dayanıklılığı ve iriliğiyle ilgi gören deveci cinsinde hasat çalışmaları tamamlandı.

Her biri 600-700 gram ağırlığında olan deveci armudunda rekolte 70-80 bin ton seviyesinde gerçekleşti.

"Türkiye'nin armut bahçesi" olarak bilinen ve üründe ülke ortalamasının 4 katı verim elde edilen Gürsu Ovası'nda deveci armudu kilogram başına toptan 2-3 liradan satılıyor.

"Rekolte de fiyatlar da iyi"

Bursa Tarım Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Özkan, ekim ayında başlayan hasat sonrası rekolte seviyesinin de fiyatların da üreticiyi memnun ettiğini belirterek, "Rekolte geçen yılın altında değil, 70-80 bin ton rekolte var." dedi.

Osman Özkan, deveci cinsi armudun bir adedinin 1 kilogram ağırlığa kadar ulaşabildiğini dile getirdi.

Bu sene yeterli yağış alınmasa da Gürsu Ovası'nın sulanabilen bir bölge olduğunu ifade eden Özkan, "Son zamanlarda bazı ağaçlarda 'psilla' denilen bir hastalıkla karşılaştık ancak fazla sıkıntıya yol açmadı. Devecinin bu yıl ortalama toptan fiyatı 2-3 lira arasında seyretti. Güzel bir para. Geçen yıl en yüksek 2 liraydı." diye konuştu.

Özkan, toplandıktan sonra soğuk hava depolarına gönderilen ürünün ağırlıklı olarak iç piyasaya verildiğini söyledi. Özkan, "Yurt dışına da özellikle Arap ülkelerine, Rusya'ya deveci armudu gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede "iyi tarım" uygulaması yapıldığına işaret eden Özkan, üretim sürecinin, bu kapsamda aranan kriterlere uygunluk bakımından denetlendiğini kaydetti.

Türkiye, Bursa, Gürsu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çakarlı araç denetimi resmen başladı! 2 bin 4 TL cezası var
Emeklilere verilen ek ödeme yüzde 8'e çıkarsa maaşlar 30 ila 368 lira arasında artacak Değerli Konut Vergisi 147 bin yapıyı etkileyecek İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 18:26:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deveci armudunda hasat sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]