Son Dakika Haberleri: Deveci: "Atakum çağdaş, modern ve engelsiz bir kent olacak"
Son Dakika Yaşam Deveci: 'Atakum çağdaş, modern ve engelsiz bir kent olacak' - Son Dakika

Deveci: "Atakum çağdaş, modern ve engelsiz bir kent olacak"

6 saat önce

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum'da daha nitelikli ve engelli kesimlerin tümünü içine alabilecek bir engelsiz yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki beş yılın sonunda Atakum, çağdaş, modern ve engelsiz bir kent olacak" dedi.

Deveci:

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum'da daha nitelikli ve engelli kesimlerin tümünü içine alabilecek bir engelsiz yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki beş yılın sonunda Atakum, çağdaş, modern ve engelsiz bir kent olacak" dedi.


Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atakum Otizm Parkı ve Spor Kompleksi'nde ve Atakum Engelsiz Yaşam Park'ın Yeşilyurt AVM'de düzenlediği Boccia turnuvasında engelliler ile aileleriyle bir araya geldi. Başkan Deveci, "Bugün, kendisini engelsiz görenlerin eğitimine yönelik bir gün. Engellilerle ilgili engelsiz yurttaşlarımızın, engellilerin yaşam dünyalarını hissedebilmeleri, takip edebilmeleri, gözlemleyebilmeli ve onlara acıyarak değil onları kendilerinden biri gibi görebilmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.


Farkındalık için


Başkan Deveci, Otizm Park'ı ziyaret eden ve otizmli çocuklar ile kaynaştırma eğitimi gerçekleştiren anaokulu öğrencileri ve Otizm Park sakini çocuklarla önce pasta kesti ardından da gökyüzüne mavi balon uçurdu. Daha sonra Atakum Engelsiz Yaşam Park sporcularının katıldığı boccia turnuvasını izleyen Başkan Deveci, engellilerle birlikte boccia oynadı.


Toplumsal görev


Engellilere yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Başkan Deveci, "Bu hem toplumsal görevimiz hem de belediyenin görevi. Engelsiz her bir yurttaşımızın başına gelebilecek olan bir olgu. Onun için engelsiz yurttaşlarımızın, engellilerin yaşam dünyalarını hissedebilmeleri, takip edebilmeli, gözlemleyebilmeli. Onlara acıyarak değil, kendilerinden biri gibi görebilmeleri gerekir. Bu tip günlerde de bu duyguyu hissettirmeye çalışıyoruz. Bugün, kendisini engelsiz görenlerin eğitimine yönelik bir gün. Belediyemizin faaliyetlerine devam ettiği şu an içinde olduğumuz alan gibi, Otizm Parkımız, Down Kafemiz, Engelsiz Yaşam Parkımız ve Sağır Kafemiz var. Daha önceki dönem tarafından yapılmış ve sürdürülmüş hizmetler. Onlara teşekkür ediyoruz. Biz de bu hizmetleri geliştirmeye ve sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.


"Atakum, çağdaş, modern ve engelsiz bir kent olacak"


Atakum'da daha nitelikli, daha geniş alanlı ve engelli kesimlerin tümünü içine alabilecek bir engelsiz yaşam alanı oluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Deveci şunları söyledi:


"Şu anda bu konuda plan ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bunlar tek tek Türkiye'nin gündemine girecek. Şehrimizin de sorunları var. Özellikle ulaşım ve yaya kaldırımları konusunda bu konuların bir bir aşılması gerekiyor. Şehri yeniden planlıyoruz. Gücümüz yettikçe, planlayabildikçe ve kentin ihtiyaçlarını hissettikçe, bütçemize göre bu sorunlarımızı aşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki beş yılın sonunda Atakum, çağdaş, modern ve engelsiz bir kent olacak. Akıllı ve kendi kendine yeten bir kent olacak. Kendi kendini yöneten ve sürdürebilir bir kent olacak. Sürdürülebilir kentin içinde bu saydığımız sorunların tümü çözülmüş olacak." - SAMSUN

Cemil Deveci, Atakum, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
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