Deveci'den Atakumlu kadınlara çağrı

Atakumlu kadınlar erken teşhisle kazanacak

SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum'da önemli hizmetlerde bulunan Atakum Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Deveci, "Atakumlu kadınlarımızın bu hizmetlerden faydalanmalarını, kendilerine zaman ayırarak erken teşhis ile meme kanserine önlem almalarını istiyoruz. Kadınlarımız kanseri erken fark ettiklerinde kendileri kazanacak" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve belediyenin sağlık birimi personelleri Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Atakum'da hizmet veren Atakum Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etti. Ziyarette, Atakum İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Barış Çankaya ve merkez çalışanları kentte verilen hizmetler konusunda Başkan Deveci'ye ayrıntılı bilgi verdi. Başkan Deveci, merkezi ziyaret eden vatandaşlarla sohbet ederek, başta KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) olmak üzere, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri, beslenme ve obezite, okul sağlığı, diyabet, koruyucu ağız ve diş sağlığı, gebe okulu, eğitim, sigara bıraktırma alanlarında Atakum'da önemli hizmetler veren merkeze Atakum Belediyesi olarak tam destek vereceklerini söyledi.

Hizmetler ücretsiz

Merkezde Sağlık Bakanlığının birinci basamak koruyucu hizmetlerinin ücretsiz biçimde verildiğini kaydeden Atakum İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Barış Çankaya, "Vatandaşlarımız aile hekimlerimiz tarafından yönlendirilmesiyle merkezimize gelebilirler. Sağlıklı Hayat Merkezi, hasta olmadan önce kanser taramalarının yapıldığı, diyabetin kontrol edildiği ve bunun yanında psikolojik destek sağlanan bir yerdir. Ekim ayı, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olduğu için KETEM birimimize, başvuran kişilerin mamografilerini, taramalarını ve muayenelerini gerçekleştiriyoruz. Burada bir gün belirledik. Belirlenen günde, davet ettiğimiz vatandaşlarımız aile hekimleri yönlendirmeleriyle geldiler, taramalarını yaptırdılar. Bütün bir yıl boyunca belirli bir yaş kriterinde olan kadınları meme taramalarını yaptırmaları için merkezime bekliyoruz. Merkezimizin ulaşımı kolay olması sebebiyle de yıllar içerisinde tedavi gören kadın sayısı artmaktadır" diye konuştu.

" 'Zamanım yok' demeyin"

Sağlıklı Hayat Merkezi'nin Sağlık Bakanlığının en önemli merkezi olduğunu vurgulayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, "Burayı ziyaret ederek, kamuoyunda böyle bir kurumun verdiği hizmetler konusunda bilgi eksikliği olduğu kanaatim biraz daha güçlendi ve bu konuda bize de görev düşüyor. Her 5 bin kişi için böyle bir kurum oluşturmak gerekiyormuş ve Atakum'un 200 bin nüfusu olduğunu düşünürsek, Atakum'da bu kurumun sayısının daha fazla olması gerekiyor. İşin diğer bir tarafı ise bu hizmetlerin verildiğini vatandaşımızın da bilmesi gerekiyor. Bunu herkese duyurmak hem bu kurumun hem de bizim öncelikli görevimiz. Diğer yandan ekim ayı, dünyada 1985'ten beri Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Biz de o sebeple burayı ziyaret ettik. Bu konuda hem bir hassasiyet oluşturmak hem de vatandaşımızı bu konuda bilinçlendirmek, aynı zamanda meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebildiğini anlatmak istiyoruz. Bu merkezimizin de tedavileri ücretsiz gerçekleştirdiğini Atakumlu kadınlara duyurmak ve tedavilerini sağlamayı amaçlıyoruz. Hem kendi sağlıklarına hem de toplum sağlığına katkı sağlamak için bugün buradayız. Bu ziyaretleri artırıp, bu kurumdan elimizi çekmeyeceğiz. Bu kurumun tanıtılması için Atakum Belediyesi olarak elimizden gelen her fırsatı değerlendireceğiz. Bizler de Atakumlu kadınlarımızın bu hizmetlerden faydalanmalarını, kendilerine zaman ayırarak erken teşhis ile meme kanserine önlem almalarını istiyoruz. Kadınlarımız kanseri erken fark ettiklerinde kendileri kazanacak. 'Zamanım yok' demeden lütfen bu hayat merkezini ziyaret etsinler" ifadelerini kullandı.