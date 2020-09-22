Deveci: "Kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık oluşturmalıyız" - Son Dakika

Deveci: "Kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık oluşturmalıyız"

Atakum Belediyesi, yeni evlenen çiftlere İstanbul Sözleşmesi'nin ayrıntılarını anlatan kitapçık hediye etmeye başladı.

Deveci:

Atakum Belediyesi, yeni evlenen çiftlere İstanbul Sözleşmesi'nin ayrıntılarını anlatan kitapçık hediye etmeye başladı.

Çiçeği burnunda çiftler, evlenme cüzdanı ile birlikte teslim aldıkları kitapçıktan İstanbul Sözleşmesi hakkında bilgiler edinebiliyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "6284 sayılı Yasa'ya rağmen her gün bir kadın cinayeti işleniyor. İstanbul Sözleşmesi'ne bugün çok daha fazla ihtiyacımız var" dedi.

Atakum Belediyesi, kadını şiddete karşı koruyan İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasına yönelik tartışmaların ardından yeni evlenen çiftleri sözleşme hakkında bilgilendirmeye başladı. Nikahları, Atakum Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde kıyılan çiçeği burnunda çiftlere evlilik cüzdanının yanı sıra İstanbul Sözleşmesi'nin ayrıntılarını anlatan bir kitapçık hediye ediliyor. Belediye tarafından hazırlanan kitapçıkta, İstanbul Sözleşmesi'nin amacı, maddeleri, kapsamı, şiddet türleri, şiddete maruz kalan kişilerin hakları ve şiddete uğramış birinin hukuki olarak izleyebileceği yollar ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin önsözü ile başlayan kitapçığın son sayfasında ise şiddet gören kadınların Samsun'da başvurabileceği merkezler ve bu merkezlere ait iletişim bilgileri yer alıyor. Kitapçıkta İstanbul Sözleşmesi'nin 2011'de ilk imzalayan ülkenin Türkiye olduğu hatırlatılıyor. Atakum Belediyesi, yeni evlenen çiftlere dağıttığı kitapçık ile Samsun genelinde kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

"Kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık oluşturmalıyız"

Kıydığı nikahlarda gelin ve damat ile birlikte tüm konukları İstanbul Sözleşmesi hakkında bilgilendiren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Türkiye'de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a rağmen kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenemediğini söyledi. Başkan Deveci, "İstanbul Sözleşmesi'ne bugün çok daha fazla ihtiyacımız var. Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün medeni toplumlar arasında geçen Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümünden daha önce Türkiye'de kadını erkekle eşitleyen, kadının haklarını eksiksiz anayasal konuma getiren, büyük devrimlerimizden biri olan Türk Medeni Kanunu ile zaten bizim kadınımız haklarını almıştı ve o günden bu tarafa kullanmaktaydı. Onun dışında uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'ne dayalı olarak oluşturulmuş, onu tescilleyen 6284 sayılı Yasa'ya sahibiz. Ama buna rağmen her gün bir kadın cinayeti işleniyor. Son 20 yıldır kadınlar kocası tarafından, abisi tarafından, akrabası tarafından katlediliyor. Bu konuda duyarlılık oluşturmak durumundayız. Ben Atakum Belediye Başkanı olarak her nikahta hem İstanbul Sözleşmesi kitapçığını evlilik cüzdanı ile birlikte veriyorum hem de kadınlara, 'Hakkınıza sahip çıkın, bu ülkenin demokratik geleceğine sahip çıkın, siz olmadan, bu aile demokratik biçimde işlemeden, bu ailede demokratik kültür gelişmeden bu ülkede demokrasi yaşam biçimi haline dönüşmez' hatırlatmasını yapıyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ndeki imzasını çekmesine yönelik tartışmaların ardından Atakum Belediyesi emekçileri, tepkilerini 75 metrekarelik dev bir pankart ile göstermişti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın" sözünü içeren dev pankart, Atakum Belediyesi'nin İsmet İnönü Bulvarı'na bakan cephesine asılmıştı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) daha fazla kişiye ulaşabilmesi için kent genelinde Atakum Belediyesi tarafından tanıtım çalışmaları yürütülmüştü. - SAMSUN

İstanbul, Atakum, Şiddet, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Deveci: 'Kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık oluşturmalıyız' - Son Dakika

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