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Devecilerden teşekkür ve plaket

46 dakika önce

MUĞLA (İHA)Selimiye Deveciler Dernek Başkanı Ferhat Savran, Selimiye'de gerçekleştirilen Deve Güreşi Şenliklerine verdiği desteklerden dolayı Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

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MUĞLA (İHA)


Selimiye Deveciler Dernek Başkanı Ferhat Savran, Selimiye'de gerçekleştirilen Deve Güreşi Şenliklerine verdiği desteklerden dolayı Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Güreş tertip komitesi adına Başkan Tokat'ı ziyaret eden heyette Selimiye Deveciler Derneği Başkan Yardımcısı Gürsel Çöllüoğlu da yer aldı.


Başkan Ferhat Savran; "Bu yıl deve güreşimizi 28 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz yıllardaki güreş şenliklerimizin gerçekleşmesinde Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat ve ekibinin büyük katkıları oldu. Bu anlamda kendisini ziyaret ederek teşekkür etmek istedik" dedi.


Deve güreşlerinin bölgenin geleneksel etkinliği olduğunu ve ellerinden geldiği kadar katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Başkan Tokat; "Bu geleneksel etkinliği ve kültürün yaşatılmasında emek veren herkesi kutluyorum" diye kaydetti.


Selimiye Deveciler Derneği Başkanı Savran, Başkan Tokat'a bir de teşekkür plaketi takdim ederek 28 Ocak tarihinde halka açık ücretsiz olarak düzenlenecek deve güreşlerine herkesi davet etti. - MUĞLA

Muhammet Tokat, Selimiye, Tokat, Milas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:43 Kaynak: İHA
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