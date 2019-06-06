Son Dakika Haberleri: Devecioğlu; "Bayram tatlısının tadı mesajla alınmaz"
Son Dakika Güncel Haber

Devecioğlu; "Bayram tatlısının tadı mesajla alınmaz"

32 dakika önce

Aydınlı 85 yaşındaki Hafize Devecioğlu bayramlarda gönderilen telefon mesajlarına tepki gösterdi.

Devecioğlu;
Aydınlı 85 yaşındaki Hafize Devecioğlu bayramlarda gönderilen telefon mesajlarına tepki gösterdi. Hafize nine, "Mesaj atmak yerine, sevdiklerinizi ziyaret edin" dedi.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişim biçiminin de değişmesi, bayram gibi günlerde ortaya çıkan tebrikleşme sürecini olumsuz etkiledi. Bayram ziyaretlerinin yerini alan telefon mesajları bayramda sevdiklerinin yolunu gözleyen yaşlı vatandaşları üzdü. Aydın'da yaşayan Hafize Devecioğlu bayramda sevdiklerinin yolunu gözledi. Eskisi kadar ziyaretçisinin gelmediğini söyleyen Devecioğlu, "Bayramlar birlik ve beraberlik zamanlarıdır. Normal günlerde dünya telaşı nedeniyle zaten insanlar birbirleri ile görüşemiyorlar. Ancak bayramlarda bir araya gelerek hal hatır soruluyor, yemek sofralarında buluşuluyor" dedi.

"Tatlının tadı mesajla alınmaz"

İnsanların artık sevdiklerini ziyaret etmek yerine kısa mesaj gönderip tatile gitmeyi tercih ettiklerini kaydeden Devecioğlu, "Her bayram ziyaretçi sayıları azalıyor. Oysaki çeşit çeşit tatlılar hazırlayıp ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Tatlıların tadı mesajla alınmaz. Bayramlarda sevdiklerinizi ziyaret edip, bizleri sevindirin. Hem ağızları tatlandırın hem de gönülleri fethedin" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
Aydınlı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker bayramı diye bir bayram yok Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:07:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devecioğlu; "Bayram tatlısının tadı mesajla alınmaz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]