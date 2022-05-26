Devegeçidi Baraj Gölü canlılar için yeniden yaşam alanı oldu

Diyarbakır'da iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklıktan etkilenen Devegeçidi Baraj Gölü'ne Dicle Baraj Gölü'nden yapılan 27 milyon metreküp su takviyesi canlılara yaşam kaynağı oldu.

Devegeçidi Çayı üzerinde sulama amacıyla 1972'de kurulan ve 220 milyon metreküp su toplama hacmine sahip baraj gölü, göçmen kuşlar için önemli besin ve yumurtlama alanı.

Tatlı su balıkçılığı yapılan, tarımsal üretimde sulama amaçlı kullanılan, Fırat ve su kaplumbağası gibi birçok türe ev sahipliği yapan baraj gölünde iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmayla yaşanan kuraklık, canlıları da olumsuz etkiledi.

Diyarbakır Kuraklık Kriz Koordinasyon Merkezince alınan karar doğrultusunda DSİ 10. Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla Dicle Baraj Gölü'nden 27 milyon metreküp suyun, Kralkızı Dicle Ana Sulama Kanalı ile Devegeçidi Baraj Gölü'ne taşınması barajdaki su seviyesini artırdı.

Kanallar vasıtasıyla, 6 milyon kilovatsaat enerji kullanılarak 59 kilometre mesafe kat edilerek taşınan su sayesinde, Devegeçidi Baraj Gölü ve havzası göçmen kuşlara, yaban ördeklerine, yabani kuş türlerine, Fırat ve su kaplumbağalarına, kurbağalara yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

Ayrıca, yöredeki besiciler de yeşil örtüye bürünen bölgede koyunlarını, ineklerini ve mandalarını otlatıp su kaynağından faydalanıyor.

"Canlılar için büyük bir fırsat doğurdu"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, AA muhabirine, uzun yıllar bölgede tür çeşitliliği üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, önemli gözlem istasyonlarından birinin de Devegeçidi Baraj Gölü ve havzası olduğunu söyledi.

Kılıç, Devegeçidi Baraj Gölü havzasının hem sulama hem de canlılar için besin ve yumurtlama alanı olduğunu ifade ederek, "Burada 110'dan fazla kuş türü tespit ettik. Bunun dışında diğer memeli ve eklem bacaklılardan yana da büyük bir potansiyel var. Devegeçidi Baraj Gölü'nü kuş cenneti olarak da kabul edebiliriz. Alanda büyük bir kuş çeşitliliği mevcut." dedi.

Devegeçidi Baraj Gölü havzasının son yıllarda azalan kar yağışlarından etkilendiğini, su miktarında ciddi düşüş olduğunu dile getiren Kılıç, baraj gölüne son dönemde yapılan su takviyesinin önemine işaret etti.

Kılıç, "Sulama barajı bölge için çok önemli. Bunun yapılması, barajın kurumaması hem kuşlar için hem de diğer canlılar için büyük bir fırsat doğurdu. Bu alanda su seviyesi düşük olursa canlılarımız artık buraya uğramaz. Su takviyesi yapılmasını önemsiyorum. Biyoçeşitlilik yönünden bölgeye büyük bir katkı." diye konuştu.

Her geçen gün suyun öneminin arttığına işaret eden Kılıç, yağmur ve kar sularının toplanarak barajlarda biriktirilmesi gerektiğini kaydetti.