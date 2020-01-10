Devegeçidi Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak - Son Dakika

Diyarbakır'da Dicle Nehri ve Devegeçidi Çayı'nda su yükselmesi uyarısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk ve denetiminde bulunan Devegeçidi havzasına düşen yağışın yoğunluğuna bağlı olarak Devegeçidi Barajı'ndan zorunlu ve kontrollü su tahliyesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Tahliye edilecek sular sebebiyle Devegeçidi Çayı ve Dicle Nehri yatağındaki akım miktarı artacağından, zorunlu olarak yapılacak tahliye esnasında can ve mal kaybının yaşanmaması için vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.