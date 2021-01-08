Devegeçidi Köprüsü yarın hizmete açılacak - Son Dakika

Devegeçidi Köprüsü yarın hizmete açılacak

08.01.2021 09:11
Devegeçidi Köprüsü yarın hizmete açılacak, System.String[]

Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı imkanla geçilmesi amacıyla inşa edilen Devegeçidi Köprüsü yarın hizmete açılacak.

DiyarbakırElazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerindeki Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı imkanla geçilmesi amacıyla inşa edilen Devegeçidi Köprüsü yarın hizmete açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımı beklenen törenle, Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleştirilecek. Açılışı, alanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yapması bekleniyor.

Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.

Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.

Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak.

Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devegeçidi Köprüsü yarın hizmete açılacak - Son Dakika


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